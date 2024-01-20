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影／「小小兵」零錢包太顯眼 新北男子購毒才2小時就落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

童姓男子日前開車違停在新北市路邊，新北保大員警上前盤查，在車上發現一個「小小兵」零錢包十分顯眼，仔細詢問，童男子才坦承2小時前，才花5000元剛購買4包安毒，遭依法送辦。

童姓男子日前開車違停在新北市板橋區公園路，新北保大員警上前盤查，在車上發現一個小小兵零錢包十分太顯眼，仔細詢問，童男子才坦承2小時前，才花5000元購買4包安毒，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

總統大選上周剛結束，新北市警局保安大隊員警日前深夜11許，巡邏行經板橋區公園路見童姓男子（47歲）坐在一輛違停路邊黑色汽車駕駛座上，車窗也開著，員警上前關心巷，童男驚見察警靠近，急急忙忙把手邊東西往旁邊放，當然員警也有注意到這個小細節。

警方盤查過程中，童男自行開門下車受檢，眼尖的員警往車內一看，一個印有小小兵圖案的顯眼黃色小零錢包映入眼簾，十分顯眼，員警心想中年男子竟會隨身攜帶如此可愛圖案的卡通零錢包，隨口詢問，「裡面放什麼？」童男一時太過緊張，不知該如何應對，便主動交出給員警查看，裡面涉嫌藏有4包安非他命，共重3.79公克。

童男坦承，2小時前才在台北市萬華區以5000元代價購得，他說，本來想找朋友一同去夜遊，沒想到違停路邊等朋友，就遭警方盤問查獲。警詢後依毒品罪嫌移送檢方偵辦，後續警方將再溯源追查毒品來源。

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童姓男子日前開車違停在新北市板橋區公園路，新北保大員警上前盤查，在車上發現一個小小兵零錢包十分顯眼，仔細詢問，童男子才坦承2小時前，才花5000元購買4包安毒，遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝
童姓男子日前開車違停在新北市板橋區公園路，新北保大員警上前盤查，在車上發現一個小小兵零錢包十分顯眼，仔細詢問，童男子才坦承2小時前，才花5000元購買4包安毒，遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝
童姓男子日前開車違停在新北市板橋區公園路，新北保大員警上前盤查，在車上發現一個小小兵零錢包十分顯眼，仔細詢問，童男子才坦承2小時前，才花5000元購買4包安毒，遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝
童姓男子日前開車違停在新北市板橋區公園路，新北保大員警上前盤查，在車上發現一個小小兵零錢包十分顯眼，仔細詢問，童男子才坦承2小時前，才花5000元購買4包安毒，遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝
童姓男子日前開車違停在新北市板橋區公園路，新北保大員警上前盤查，在車上發現一個小小兵零錢包十分顯眼，仔細詢問，童男子才坦承2小時前，才花5000元購買4包安毒，遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝
童姓男子日前開車違停在新北市板橋區公園路，新北保大員警上前盤查，在車上發現一個小小兵零錢包十分顯眼，仔細詢問，童男子才坦承2小時前，才花5000元購買4包安毒，遭依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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