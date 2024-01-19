影／大選後掃黑緝毒不停歇 中和警今夜威力掃蕩治安熱點

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

年關將至，為嚴防治安事故發生，展現警察維護治安秩序決心與魄力，中和警分局19日晚上配合市警局實施全市擴大臨檢，針對轄區幫派組合圍事、疑似幫派依附經營處所，包括當鋪放款及融資公司、歌友會、養生會館、棋牌社、開發公司、中古車與改裝車行、汽車旅館及旅賓館，同時針對轄區青少年易聚集娛樂場所、宮廟，易發生鬥毆事件場所及毒品施用治安熱點，均列入今晚擴大臨檢目標，結合第三方警政作為，以優勢警力，全力執行閉鎖式威力臨檢掃蕩、稽查不法。

新任中和警分局長趙家輝今表示，中和警方會持續掃蕩黑道幫派、賭博場所、打擊詐騙集團及查緝槍械、毒品，強勢剷除不法份子；他說，考量轄區特性，為淨化轄區治安，維持治安平穩，於各治安熱點、出入較為複雜場所實施臨檢，重要路段及聯外橋樑等執行路檢，以對外封鎖、對內掃蕩的方式，有效遏止各類暴力滋事，達到「淨化選後治安環境穩定」目標。

年關將至，為嚴防治安事故發生，展現警察維護治安秩序決心與魄力，中和警分局19日晚上配合市警局實施全市擴大臨檢。記者王長鼎／翻攝
年關將至，為嚴防治安事故發生，展現警察維護治安秩序決心與魄力，中和警分局19日晚上配合市警局實施全市擴大臨檢。記者王長鼎／翻攝
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臨檢 幫派 毒品

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