上周才離婚 男女車內濺血雙亡

台中戚姓家暴男疑在麥當勞停車場持刀殺害前妻後自殘，警方在案發現場採證。記者曾健祐／攝影 台中市南屯區五權西路麥當勞後方停車場昨天驚傳命案，有人發現1輛白色賓士車內有1對男女全身是血，女子明顯死亡，警方查出是戚姓男子持刀砍殺陳姓前妻，2人上周才簽字離婚，前天還因家暴官司到法院開庭，戚男頸部也有刀傷，送醫不治，研判是感情因素爭吵爆衝突。

警方鑑識勘查，陳女傷勢均集中上半身，研判致命傷位於左胸刺傷，戚男頸部也受有刀傷，不排除夫殺妻後再自戕，車內也查扣1把沾血的水果刀，檢察官也偕同法醫到現場相驗，釐清確切死因。

台中第4分局根據監視器畫面，發現陳女（55歲）昨天早上8點多獨自開車進入麥當勞停車場，隨後下車往外走向五權西路左轉朝大墩路方向，9點12分獨自回到車上，1分鐘後戚男（67歲）走向該車進入右前座，2人未再離開。

警方查出，戚男和陳女上周才簽字離婚，陳女昨天開車到麥當勞因車停太久，麥當勞員工上前查看，才驚覺2人在車內全身是血，嚇得報案。

警方調查，陳女去年10月經法院核發暫時保護令，但戚男仍持續有騷擾行為，因尚未達違反保護令程度，陳女向派出所備案後未提告。

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