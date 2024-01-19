假幣商勾結大陸詐團 騙走40民眾2億元新台幣

刑事局去年偵辦民眾假投資、真詐騙案件，發現27歲黃姓男子與竹聯幫背景的邱姓兄弟檔，與大陸詐騙集團合作，刊登投資虛擬貨幣廣告誘騙民眾投資，被害人多達40人，財損金額超過新台幣2億元。

邱姓兄弟自稱幣商，派人跑到被害人家中，先是収取被害人現金並兌換等值泰達幣，這時候被人將虛擬貨幣轉投資到大陸詐騙集團設計的假投資APP，等被害人想出金時卻被歹徒封鎖刪除。

警方循線調查，發現邱姓兄弟又派人到被害人家中收款，先逮捕車手，再溯源逮捕邱姓兄弟及背後擔任金主的黃姓男子等10人，在黃姓男子保時捷內搜出233萬元贓款。

黃嫌等人自稱是合法幣商，但警方透過嫌犯手機，發現他們與大陸詐團的來往記錄，黃嫌等人行詐後，都能從中分得一成利潤，警方依詐欺、洗錢、組織等罪嫌送辦，所有人都被羈押禁見。