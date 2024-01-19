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嘉縣男持鐵橇打鄰居遭反擊喪命 將行國民參審

中央社／ 嘉義市19日電

嘉義縣吳姓男子與鄰居蔡姓男子關係不睦，吳男去年6月間持鐵橇打蔡男，遭反擊送醫不治，嘉檢依傷害致死罪嫌起訴；嘉院說，屬故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參審。

嘉義縣警察局水上分局指出，47歲死者吳男與46歲蔡男長年當鄰居，兩人關係不睦，常有糾紛，鄰里早已習以為常，吳男於去年6月12日晚上持焊接鐵管的鐵橇，找蔡男理論。

當時吳男在蔡男住處外叫囂，蔡男出來被吳男持加長版的鐵橇毆打手臂，當粗工、身材壯碩的蔡男當場奪下鐵橇朝吳男頭部、肩膀敲打數下，吳男就不支倒地，吳男親友見狀，則圍毆蔡男，蔡男也被打到倒地不起。

警方據報前往處理，吳男、蔡男都倒在地上，立即將2人送醫，不過，吳男急救後仍宣告不治；蔡男雙手鈍傷、後腦撕裂傷，治療後出院。

蔡男供稱，吳男持鐵橇過來找麻煩，自己先被打後，才會奪下鐵橇反擊，不曉得結果卻造成吳男死亡。

檢警表示，吳男解剖報告為全身多處鈍器傷，肺部、肝臟撕裂傷，最後造成低血容性死亡。

嘉檢偵結，依傷害致死罪嫌起訴，檢方考量蔡男除了是竊盜累犯，又曾涉及多次毒品、傷害等犯行，可見蔡男不僅素行不佳，更有實施暴力犯罪的慣行，且涉及竊盜案件於109年3月底才執行完畢，依法應加重其刑。

嘉義地方法院今天表示，依國民法官法規定，這起案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果情形，應行國民參與審判。

嘉義 鄰居 竊盜 國民法官

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