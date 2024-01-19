影／台南20歲女搭車違停遭攔 警聞K味驗她這2根手指...果然中了

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警四分局育平派出所17日凌晨5時巡邏時，發現一轎車在社區大樓前違規停車，車內飄散疑似毒品氣味，20歲黃姓女乘客手部疑似毒品粉末，經以棉棒採驗後呈現K他命陽性反應，後進一步尿液篩檢也呈現陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送市警局裁處。

警方調查，當時車內散發濃厚毒品氣味，但何姓駕駛及黃女均無法解釋其氣味來源，警方在目視可及的情況下，並未發現車內有毒品。

經警方說明，兩人同意讓警方採驗夾菸慣用食指與中指，經採驗後快篩，黃女的檢驗呈毒品反應，而何男的檢驗結果正常。後續警方將黃女帶回所內採擷尿液檢驗，也呈現陽性，此時她才承認吸K，全案依違反毒品危害防制條例移請市警局裁處。

四分局表示，有鑑於新興社區大樓林立，為防止犯罪，加強勤區查察與及毒品查緝，自今年起迄今，育平派出所已查獲毒品案及毒品通緝案共11件，分局將持續安居緝毒行動，淨化社區。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

20歲黃姓女乘客手部疑似毒品粉末，經警方以棉棒採驗後呈現k他命陽性反應而露餡了。圖／讀者提供
20歲黃姓女乘客手部疑似毒品粉末，經警方以棉棒採驗後呈現k他命陽性反應而露餡了。圖／讀者提供
警方將黃女帶回所內採擷尿液檢驗，也呈現陽性，此時她才承認吸k，全案依違反毒品危害防制條例移請市警局裁處。圖／讀者提供
警方將黃女帶回所內採擷尿液檢驗，也呈現陽性，此時她才承認吸k，全案依違反毒品危害防制條例移請市警局裁處。圖／讀者提供

毒品 氣味 反毒 通緝

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