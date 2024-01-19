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雲林警槍戰傷...黃勢清讚警局守住負面新聞 警署長：立即向家屬道歉
針對日前雲林縣警察局長交接典禮，警政委員黃勢清發言不當引發爭議，警政署長黃明昭立即召見黃勢清，當面嚴正告誡不可再犯外，並要求他應立即向受傷員警家屬致歉，另指派新任雲林縣警察局長李建民代表向家屬慰問，並全力協助後續調養及復健事宜。
雲林縣警察局長李建民走馬上任，監交人、警政署警政委員黃勢清在交接典禮上致詞時提及，雲林警方有能力守住去年10月警匪槍戰的負面新聞，表示公關做得好；此話對受傷警員家屬，儼然變成二度傷害，警界基層也炸鍋。
警政署表示，對於雲林縣警察局林姓員警追捕逃犯並迅速開槍還擊的英勇行為是警察的驕傲，事發當時黃明昭第一時間前往探視，並責請雲林縣警察局全力協助後續照護及復健事宜，讓家屬無後顧之憂。
警政委員黃勢清發言極為不當，已向家屬致歉，並獲得原諒。
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