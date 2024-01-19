雲林警槍戰傷 警署高官失言道歉

雲林縣長張麗善（右二）前天主持縣警局長交接典禮，前局長、現任警政署警政委員黃勢清（左二）「回娘家」監交，致詞言論引起軒然大波。記者陳苡葳／攝影 雲林縣警察局長李建民前天走馬上任，監交人、警政署警政委員黃勢清在交接典禮上致詞時提及，雲林警方有能力守住去年十月警匪槍戰的負面新聞，表示公關做得好；然而，此話對受傷警員家屬而言，儼然變成二度傷害，警界基層也炸鍋；據了解，引發爭議的黃勢清已致電向林家人道歉並取得諒解。

雲林縣長張麗善前天主持縣警局長交接典禮，卸任局長林故廷升任新北市警察局督察長，新任局長由警政署公關室主任李建民接任，前局長、現任警政署警政委員黃勢清「回娘家」監交。

黃勢清致詞時表示，雲林去年十月發生警匪槍戰，一名警員遭歹徒持槍攻擊，因「命大」只被子彈擦傷頭部，稱這起事件是負面新聞，林故廷能守住五天後才被媒體曝光，表示公關做得好。

回顧該起事件，受傷警員林俞宏去年十月廿一日與所長至麥寮一處偏僻田間協助民眾拖吊車輛，孰料正在查訪身分時，遭被通緝的謝姓嫌犯掏槍攻擊，林男反擊八槍仍不慎遭子彈傷及頭部。據悉，林男目前外傷雖已康復，但還需復健休養。

林俞宏父親第一時間聽聞警界高層這番話，既心疼又氣憤，李建民獲悉此事立即與台西分局長黃世德前往林男家中慰問、傾聽需求，針對林男英勇破案提報破格升級，後續調養及復健會全力提供協助。

據了解，林父最初聞訊時，很不能接受「命大」的說法，不過黃勢清事後自覺心直口快，親自致電向林家人道歉，林父表示理解，也願意釋懷。