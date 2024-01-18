警界炸鍋！雲林警槍戰受傷被讚「守住負面新聞」 警政署高官道歉了

雲林縣警察局長李建民昨天走馬上任，監交人、警政署警政委員黃勢清在交接典禮上致詞時提及，雲林警方有能力守住去年10月警匪槍戰的負面新聞，表示公關做得好；然而，此話對受傷警員家屬而言，儼然變成二度傷害，警界基層也炸鍋。警方今回應已提供必要協助，也提報破格升級；據了解，引發爭議的黃勢清已致電向林家人道歉並取得諒解。

縣長張麗善昨天主持縣警局長交接典禮，卸任局長林故廷陞任新北市警察局督察長，新任局長由警政署公關室主任李建民接任，前局長、現任警政署警政委員黃勢清「回娘家」監交。

黃勢清致詞時說，雲林去年10月發生警匪槍戰，一名警員遭歹徒持槍攻擊「命大」只被子彈擦傷頭部，稱這起事件是負面新聞，林故廷能守住5天後才被媒體曝光，表示公關做得好。

回顧該起事件，受傷警員林俞宏去年10月21日與所長至麥寮一處偏僻田間協助民眾拖吊車輛，孰料正在查訪身分時遭被通緝的謝姓嫌犯掏槍攻擊，林員反擊8槍仍不慎遭子彈傷及頭部，據悉林員目前外傷雖已康復，但還需復健休養。

林父第一時間聽聞警界高層這一番話既心疼又氣憤，李局長獲悉此事已立即與台西分局長黃世德前往林員家中慰問、傾聽需求，針對林員英勇破案提報破格升級，後續調養及復健會全力提供協助。

據了解，林父最初聞訊時，雖很不能接受「命大」的說法，不過黃勢清事後自覺心直口快，親自致電向林家人道歉，林父表示理解，也願意釋懷。