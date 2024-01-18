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嫌誦經太小聲...五股達摩洞西瓜刀隨機砍7人 他否認自己在現場

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

住在新北市五股山區的「達摩洞」內的梁姓男子，去年9月揮刀連砍洞內7名道友，遭新北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴。記者林昭彰／攝影
住在新北市五股山區的「達摩洞」內的梁姓男子，去年9月揮刀連砍洞內7名道友，遭新北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴。記者林昭彰／攝影
位於新北市五股區觀音山的「達摩洞」道場，去年9月20日驚傳一名梁姓男子持刀連續砍傷該處7名男女志工和道友，行凶後騎機車逃逸。新北地檢署調查後，認為梁男明知頭部是人體要害，仍朝7人頭部及臉頰揮刀，造成數人面部、頭皮、耳朵等傷害，今依殺人未罪遂罪嫌起訴他。

達摩洞位於五股觀音山道路旁，曾是防空洞，後來變成收容街友和精神異常者的宗教道場，但非合法立案的宗教團體或社福團體。現年49歲的梁男，疑似有情緒問題，平時就在達摩洞內居住，案發後，他先是自承因素食餐食菜色太差又分配不均，加上道友誦經太小聲才情緒失控，後來又改口否認行凶，說自己當時根本不在現場。

去年9月20日上午9時許，達摩洞內有10餘名道友，部分人在大殿坐定位準備誦經，不料此時梁男突持西瓜刀上前，滿口胡言亂語見人就砍，道友們驚叫聲連連，紛紛向洞口逃竄求救，最後仍造成2男、5女受傷，現場血跡斑斑。

梁男行凶後，騎乘機車逃往山下，警方掌握鎖定車牌號碼後發動攔截圍捕，一小時後在觀音山腳下的五股區成泰路二段發現梁男蹤跡，但遭梁男突圍竄逃，最後警方在蓬萊路的德音里巡守隊門口將他前後包抄逮捕。

檢警調查，現場負傷道友中，高姓道友面部2處撕裂傷；一名王姓道友左手拇指創傷性不完全截肢、頭皮9公分、右耳3公分、右臉頰4公分、右膝8公分開放性傷口等傷害；一名王姓道友頭皮刀傷；一名王姓道友右前臂開放性傷口併屈指肌腱斷裂、正中神經不完全損傷、額頭1公分開放性傷口；莊姓道友頭皮刀傷；周姓道友頭皮割裂傷；蕭姓道友右手拇指、左手掌割裂傷，等傷害，7人因送醫急救始倖免於難。

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