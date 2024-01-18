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蘆洲農會長榮分部被搶百萬？警笛聲鳴響....防搶演練啦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午來了大批警力，現場可見有鑑識人員進出採證。路過民眾一度誤以為發生搶案，詢問在場員警後才釋疑「農會被搶是假，進行防搶演練是真」，虛驚一場讓民眾鬆了口氣。

蘆洲警分局表示，有鑑於農曆春節將至，各地方金融機構恐現民眾前往提領現金。為防範未然，杜絕有不法分子趁機行搶。新北市蘆洲警方於今天上午10時許，在蘆洲區長榮路392號農會長榮分部舉辦防搶演練。

警方說，這次防搶演練劇情，是蘆洲警方接獲農會通報被盜匪持槍強搶100萬現金後逃逸，蘆洲警分局三民派出所立即通報勤務指揮中心啟動攔截圍捕，轄內所屬各派出所立即出動，只見警用汽、機車穿梭於蘆洲大街小巷追捕在逃盜匪，直到追抵三重區如意街包圍，將犯嫌逮捕查扣犯罪所得。

由於農會長榮分部內外有大批警力在場，裡面不斷有鑑識人員進出採證，場面逼真一度讓路過民眾誤以為「農會被搶」直到員警說明這是防搶演練，民眾才鬆了口氣，解除一場虛驚。

蘆洲警方呼籲，這次與金融業者、鄰近轄區合作防搶演練，除提高行員及保全警覺心，強化員警面對搶案及重大刑案的應變能力外，也能有效運用各機動組合警力組成「快速打擊犯罪特警隊」，針對跨區（轄）犯罪各類強盜、搶奪、特殊刑案及挾持人質等特殊重大刑案，發揮勤務指揮管制功能，及時追緝攔截罪犯、迅速破案，宣示警方維護治安反應能力。

新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
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新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
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新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區農會長榮分部今天上午舉行防搶演練。記者曾伯愷／翻攝

農會 長榮

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