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上班被罵到難堪...亂刀砍殺同事 全身血倒金錢豹大門前

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中呂姓男子在金錢豹酒店擔任廚師，他不滿謝姓同事常當眾辱罵害他難堪，清晨持菜刀在酒店後停車場堵人，一見謝下班就朝他頭、脖子猛砍，經其他員工目睹大喊「住手！」謝才得以趁隙脫逃，整個人倒在酒店大門口全身是血，呂落網坦承傷人，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，呂男（51歲）不滿金錢豹酒店的謝姓同事多次上班時對他辱罵，造成他深感難堪，2023年8月3日當天又挨罵忍無可忍下，凌晨4點多酒後拿著1把菜刀在酒店後門的停車場守候。

1個多小時呂見謝下班，就快步上前將謝拉到停車場，對方也隨即撥開他手，但呂卻從褲子中抽出菜刀，二話不說朝謝的頭、脖子揮砍，2人因拉扯雙雙倒地，呂再持續朝謝頭、頸繼續砍了4刀，謝因來不及脫逃只能在地上以手護住頭閃躲。

所幸附近另外3名員工聽見遠處停車場傳來呼救聲，靠近一看才驚覺謝男遭砍坐臥在地，3人也朝呂大喊「住手！」要上前制止，未料呂卻喝令他們不准靠近、不要干涉，謝這才趁隙朝酒店大門狂奔。

呂雖一度持刀追趕，但見酒店大門前人來人往，還有巡邏員警等這才作罷，謝最後倒臥酒店大門口，全身多處骨折、刀傷及氣胸，緊急送醫搶救撿回一命。警方獲報到場，在後方停車場見呂男行跡鬼祟，經盤查他才坦承作案並查後凶刀。

檢方訊時，呂男坦承不滿謝常在工作場合辱罵他才憤而持刀砍人，被害的謝男也指證歷歷，其餘目擊員工則說，當時見謝被砍到倒臥在地，向呂男喊「住手！」後，謝才趁機往大門跑，謝被砍到全身是血。

檢方並根據現場監視器畫面、謝男傷勢，且扣案凶刀上血跡也和謝DNA吻合，認定呂犯嫌重大，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

金錢豹。圖／報系資料照
金錢豹。圖／報系資料照

酒店 停車場 殺人

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