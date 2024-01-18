台南六旬翁騎電動二輪車拒酒測 欠繳罰款15萬遭強制執行

台南62歲李姓男子前年7月間騎乘微型電動二輪車，經東區東智街與崇德路遭警攔查，因拒絕酒測，遭警方裁處罰鍰2400元，另欠繳1筆違反就業服務法罰鍰合計15萬2400元，經移送行政執行署台南分署強制執行，查扣其存款後，他才乖乖辦理分期繳納完畢。

台南分署表示，執行人員於收案後，即核發自動繳納通知書，惟李男未自行繳納，經核發執行命令扣押存款，僅扣得存款7294元。他發覺存款遭扣押後，電話聯繫執行人員。

他表示，依其經濟狀況無法一次繳清，經分期繳納，自前年8月起即分期自行繳納，直至近日最後一筆入帳後才全數繳清。

據調查，依道路交通管理處罰條例第73條第2、3項規定，慢車駕駛人，經測試檢定酒精濃度超過規定標準，或吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似管制藥品者，處1200元以上2400元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管。

至於慢車駕駛人拒絕接受酒精濃度測試檢定者，處4800元罰鍰，並當場禁止其駕駛；駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管。