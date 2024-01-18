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校園防黑幫／警、教、輔3端矛盾 如何接住曝險少年

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

國中生割頸命案後，黑幫滲透校園問題受到重視。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片
國中生割頸命案後，黑幫滲透校園問題受到重視。圖為示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片

新北市國中生割頸命案後，少年輔導委員會功能受檢視，官警認為，少輔會依附警察機關運作，但警察任務是偵查、預防犯罪，與輔導角色衝突，政府應指定社政單位主導，而非「丟給警察」。

少輔會主要功能是輔導少年事件處理法的「曝險少年」，含無正當理由經常攜帶危險器械、有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律、有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為等。行政院是中央主管機關，地方政府應設少輔會，由縣市長擔任主委。

官警說，少輔會常與少年警察隊共用辦公廳舍，由少年隊長當「執行秘書」，少年隊官警負責「行政組」，社工負責「輔導組」，由於少輔會業務跨局處，與警察角色衝突，應由社會局處主導，參考家防中心模式運作。

官警舉例，某高中教官獲悉學生販毒，報警查獲，卻被教育部認為違反「教育輔導先於懲處」記過；警察積極查緝，反讓校方人員被檢討，且少輔會輔導個案資料，不適合、依法也不得提供給警察，均凸顯警察與教育、社政角度矛盾。

另外，少年觀護所停止收容，會函文通知少年就讀學校，因公文延遲，少年重返校園時易漏接。行政院本月兩度開會檢討，決議少觀所應第一時間致電校方，並建請少年法庭裁定責付時，即時通知校方。

警察 少年觀護所 校園 幫派

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