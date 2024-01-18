防黑幫入侵校園 警設掃黑專責隊

幫派吸收少年犯罪日益嚴重，警政署昨通令全國各地少年警察隊成立掃黑專責小隊。圖為示意圖。本報資料照片

新北國中生割頸命案引發社會關注少年犯罪，幫派吸收少年犯罪日益嚴重，警政署昨通令全國各地少年警察隊成立掃黑專責小隊，掃蕩涉入校園或吸收少年的黑幫。對此，雙北、台中、高雄教育局及事發學校校長均表贊成，不過也有第一線教師直言「口號宣示沒有意義」，若僅利用少年隊現有資源成立掃黑專責隊，恐無法有效防堵黑社會勢力。

刑事局統計，每十萬少年犯罪人口率，二○一三年六二七人，前年上升至七九九人，詐欺增加一成四最多，妨害秩序增加百分之六居次，主因詐騙集團吸收少年當取款車手。

司法院統計，法院收到少年事件處理法曝險少年案件，二○二○、二○二一、二○二二年各九六一、七二四、七四○件，以施用毒品或迷幻物品尚未觸犯刑罰法律為主，各八一七、六○九、六○○件，占比八成。

警方發現，有幫派給車馬費誘使學生參加幫派公祭，或吸收學生當「小組長」拉攏同學招待吃飯、喝酒，甚至免費提供毒品，讓學生認同「大哥」，加入LINE群組聽命鬥毆、暴力討債或強索保護費；學生欲脫離或被認為「表現差」，就被處罰半蹲、潑冷水、搧耳光或毆打。

刑事局昨發函各地警察局，要求少年隊一個月內成立掃黑專責小隊，統合轄區警察單位所獲幫派吸收少年或進入校園情資，介接教育局處，強化預防少年犯罪，並掃蕩幫派。

刑事局要求，若查獲幫派組織犯罪有少年，應依組織犯罪防制條例，建議檢方建請法院從重量刑。少年參加幫派公祭、春酒等公開活動，除通知監護人帶回，也將函送社會局處裁處六萬至六十萬元。

不過基層刑警多認為，少年隊掃黑評核應加強要求，但學校礙於校譽及保護學生，不太願意提供情資；防制重點仍在教育，而非發生社會矚目案件叫警察「專案」或「專責」。

新北市林姓教師認為，黑幫滲透校園已久，少年隊也成立多年，若僅利用現有資源成立掃黑專責隊，只是另設名目。