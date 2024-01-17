影／停國小門口車內有毒...新北男搶警察手中吸管 大喊：我不要搜車

新北市1名35歲翁姓男子日前在淡水區被警方發現車內有可疑吸管，他先同意查驗毒品反應卻又反悔，動手搶奪被依妨害公務壓制，接著又拒絕警方搜車，被喝斥「沒有不要的！」最後搜出2包K他命、1包鎮靜安眠劑毒品。

警方11日凌晨1時許，巡邏發現淡水竹圍國小門口有1輛租賃車，三更半夜怠速臨停且車內有人，趨前查看發現駕駛座底下有1支殘留白色粉末吸管，翁姓男子同意配合查驗毒品反應。

員警用一、二級毒品試劑測試皆為陰性，準備再測三級毒品時，翁男突然開始激動起來大喊「我已經驗2次了...那我拒絕再驗了...」，隨即動手搶奪吸管並推擠員警，被依妨害公務現行犯壓制逮捕，最後吸管驗出K他命陽性反應。

當被告知將附帶搜索車輛，翁男又嚷嚷著「我不要啊！」被員警喝斥「沒有不要的好不好！」緊接著被搜出2包K他命共9公克、1包苯二氮平類鎮靜安眠毒品藥丸56公克。

翁男辯稱毒品是前1個租車客人遺留，警方仍將他帶回派出所，警詢後依違反毒品危害防制條例及妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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