押人與警駁火 嫌犯中槍命危

礁溪警方為了救出被害女子，與嫌犯在日租套房走廊互轟10槍，嫌犯最後中彈倒地，送醫急救。圖／警方提供 黃姓男子疑因債務糾紛，前晚挾持一名女子到宜蘭礁溪一家日租套房，警方獲報攻堅救人，黃男拒捕朝警開三槍，被警方回擊七槍，黃身中兩槍，其中腿部一槍命中大動脈，失血命危，送醫裝上葉克膜，目前在加護病房急救。

警方調查，四十二歲黃姓男子因案通緝中，前晚透過共同友人約被害女子，在桃園商談如何解決女子前男友卅萬元債務，因聲音太吵，驚動鄰居報警，事後黃嫌強押被害女子到宜蘭，以女子名義登記入住六樓日租套房。

被害女子趁黃不注意時，拍套房外觀位置及手機定位給朋友求救，宜蘭警方趕往救人，敲門臨檢，黃躲進浴室，女子開門露出向警方比出「有槍」的手勢。

警方先破門救出被害人，進房搜索時黃掏槍反抗，員警退到門外包圍，黃突衝出房門往外逃，在走廊邊跑邊朝員警開槍，開第三槍時卡彈；警方回擊七槍，黃右肩與左大腿各中一槍，其中腳部一槍命中大動脈，黃失血倒在電梯口，失去心跳呼吸。