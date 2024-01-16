礁溪槍戰當下判斷正確 帶隊巡佐保護同仁救出肉票獲讚許

宜蘭礁溪鄉某日租套房今天凌晨發生槍戰，礁溪派出所4名員警成功救出被擄女子，與嫌犯互開10槍，被害人與員警都平安。警政署長黃明昭今天特別到宜蘭慰勉員警，同時也肯定帶隊的巡佐呂適宇判斷正確，第一時間救出人後退到門外，保護同仁安全最重要。

黃姓嫌犯把被害女子擄到日間套房，被害女透過朋友報案。今天凌晨，巡佐呂適宇接獲報案電話，立即與員警林煥傑、鄭博宇及女警鄭珮廷趕往現場。他說，到了日租套房外，原本對方拒不開門，他們說要臨檢，被害女子才出來應門，先是開了一點小門縫，比出手勢「7」，暗示嫌犯有槍。

女警把被害人帶出安置到走廊另一側，呂適宇指示另外2名員警在房門警戒，他試著進入日租套房，聽到浴室傳出水聲，研判嫌犯應該躲在浴室，於是大家退到門外，瞬間見嫌犯持槍往外衝向走廊，一邊跑一邊朝向呂適宇開槍，呂機警躲過，也朝對方開了二槍。

嫌犯想要找樓梯跑下樓，但跑到走廊盡頭時發現門反鎖，於是又往回跑，再度朝員警開第三槍，彈殼被撞針卡住未能擊出；此時，呂適宇再開1槍，林煥傑、鄭博宇各開1槍及3槍，擊中嫌犯右肩、左大腿，倒在電梯口。

警政署長黃明昭說，見對方有槍大家先退出，保護自身安全，把歹徒困在浴室，這是正確的，槍戰現場狀況瞬息萬變，難以預料，當下的判斷很重要。

據了解，帶隊巡佐呂適宇從警31年，曾經擔任過幾個派出所的主管，辦案經驗豐富，為人隨和。大家都說，這次所幸有呂適宇在現場沉穩做出正確判斷，若換成是年輕的員警，可能當下就往房間裡衝，後果難料。

呂適宇說，當時既然已經救出被害女子，對方手中又有槍，選擇保護好同仁安全最重要，很感謝同仁幫忙配合，大家都毫髮無傷而且又能夠成功救出人，這是最好的結果。