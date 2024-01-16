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罕見重新驗屍！內湖豪宅離奇雙屍命案 高大成籲朝這方向查死因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台北市內湖區新建豪宅本月初驚傳離奇雙屍命案，裝潢工林男、江男雙雙被發現陳屍剛交屋的收納床板下方，死因迄今不明，士林地檢署罕見下令重新驗屍，今解剖釐清。中山附醫法醫科主任高大成認為，很少有2人同時、同地出現相同內因性問題，可能檢方沒有找到死因，才改解剖找死因。他建議，解剖要小心，可朝著揮發性毒藥物檢查，採胃內容物、血液、尿液、肝臟組織。

2名裝潢工人本月二日出工後失聯，被發現陳屍臥室床板架下方，頭、腳相對；檢方相驗遺體，外觀無明顯傷勢，排除他殺，桌上留有一桶用過的強力膠，二人手部殘留強力膠，現場開窗空氣流通，甲苯有機溶劑濃度不高，難直接證明與揮發性毒氣中毒有關。檢方將遺體送往醫院經電腦斷層掃描，也採集檢體化驗，遺體發還後，家屬暫冰存遺體，今認為有相當理由解剖，重新驗屍，釐清內臟部位有無毒物反應等。

高大成說，2名裝潢工在密閉空間吸入強力膠揮發物，慢慢死亡，一般來說，吸2分鐘開始不舒服，出現嘔吐等，約經過5分鐘就昏迷不醒，約10分到15分心跳停止，研判收納床板要打開需要相當力量才有辦法從裡頭掀開，若在半昏迷、不舒服情況下，可能難以掀開。

高大成認為，強力膠主要成分為甲苯，吸入過多產生嘔吐、中樞神經昏迷，大部分為慢性中毒死亡，可能2名裝潢工剛好身處密閉空間，若突然吸入高濃度甲苯恐致昏迷，慢慢死亡；由於2人沒有明顯外傷，檢方採電腦斷層掃描檢查是否有疾病如心臟病、腦出血等內因性問題。

兩名裝潢工人陳屍內湖新建豪宅大樓內，大樓外監視器拍下兩人進入大樓前的最後身影。圖／取自監視器影像
兩名裝潢工人陳屍內湖新建豪宅大樓內，大樓外監視器拍下兩人進入大樓前的最後身影。圖／取自監視器影像
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

高大成 中毒 命案

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