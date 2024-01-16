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影／抓通緝犯喊「幫我抓他」 夜市沒人應...萬華警奮力追30秒終壓制

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

薛姓男子是通緝犯，日前在北市萬華夜市閒晃，恰巧跟巡邏員警對到眼，他以為「被鎖定」心虛轉身逃跑，員警立刻追上逮人，當時夜市人來人往，員警向人群大喊「幫我抓他」卻沒人回應，所幸薛男跑不快，不到30秒就被追上。警方在他身上起獲毒品安非他命，警詢後送辦並解送歸案。

萬華警方日前在西昌街夜市巡邏，跟路人薛男（52歲）眼神對到，發現他神色慌張、眼神刻意飄移，認為不對勁上前盤查，薛男自知身背通緝且身上有毒品，立刻轉頭就跑。

當時是下午3點多，夜市已有不少人潮，員警立刻高喊「幫我抓他」請求民眾幫忙，孰料大家都在觀望沒人幫，員警立刻用無線電叫支援，同時加速追趕，順利在30秒內將人壓制在地，不斷罵「走殺小」。

警方詢問得知，薛男是毒品通緝犯，去年9月因未到案開庭被新北地檢署通緝，同時身上還攜有毒品安非他命才逃跑，警詢後依毒品罪送辦，通緝部分一併解送歸案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

萬華警方日前在西昌街夜市追捕一名通緝犯。記者翁至成／翻攝
萬華警方日前在西昌街夜市追捕一名通緝犯。記者翁至成／翻攝

毒品 通緝 夜市

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