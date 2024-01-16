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菜刀男公園隨機砍人再自殘 檢起訴行凶原因曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

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彰化縣張姓男子上月14日中午到員林公園持預藏菜刀朝二名路過女子頸部砍殺後，再朝自己脖子自殘，造成3人受傷，張男事後辯稱他有精神障礙，是想自殘和傷害別人，沒想要殺人，彰化地檢署依殺人未遂罪將他起訴。

卅五歲張男去年12月14日中午帶著菜刀到員林公園的興賢書院外椅子坐著，物色行兇對象，後看到洪女（53歲）、酆女（55歲）等三名女遊客經過時，張男即拿出菜刀先從洪女後方持菜刀架住她後，朝她的前頸劃割，洪女以右手阻擋，張男再朝洪女的手砍去，洪女往後退而逃離，造成洪女頸部與手指撕裂傷。

張男再朝一旁酆女的頸部刺去，因酆女抵抗，張男跨坐在酆女身上將她壓制在地，再以菜刀朝酆女頸部再砍4下以上，因酆女以雙手護住頸部，她的右手指韌帶幾乎遭砍斷，臉部及手部多處撕裂傷，右手手指也骨折。

張男卻否認犯行，辯稱他領有中度精神障礙證明，到公園是想自殘，沒打算殺人，只想傷害別人，彰化地檢署近日審結，將他依殺人未遂罪提起公訴。

無業的張男領有身障手冊，2021年曾在醫院急診室拿寶特瓶水朝護理師頭上潑撒，又以寶特瓶丟護理師，被依違反醫療法判刑二月，得易科罰金，緩刑二年，此次又再度犯案，目前在押中。

彰化縣張姓男子上月到員林公園持預藏菜刀朝二名路過女子頸部砍殺後，再朝自己脖子自殘，造成3人受傷，彰化地檢署依殺人未遂罪將他起訴。圖／民眾提供
彰化縣張姓男子上月到員林公園持預藏菜刀朝二名路過女子頸部砍殺後，再朝自己脖子自殘，造成3人受傷，彰化地檢署依殺人未遂罪將他起訴。圖／民眾提供
彰化縣張姓男子上月到員林公園持預藏菜刀朝二名路過女子頸部砍殺後，再朝自己脖子自殘，造成3人受傷，彰化地檢署依殺人未遂罪將他起訴。圖／民眾提供
彰化縣張姓男子上月到員林公園持預藏菜刀朝二名路過女子頸部砍殺後，再朝自己脖子自殘，造成3人受傷，彰化地檢署依殺人未遂罪將他起訴。圖／民眾提供
張姓男子上月在員林公園砍殺2名路過女子，造成 2人受傷後，張男也朝自己脖子自殘，行兇畫面駭人。圖／民眾提供
張姓男子上月在員林公園砍殺2名路過女子，造成 2人受傷後，張男也朝自己脖子自殘，行兇畫面駭人。圖／民眾提供

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