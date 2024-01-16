菜刀男公園隨機砍人再自殘 檢起訴行凶原因曝光

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彰化縣張姓男子上月14日中午到員林公園持預藏菜刀朝二名路過女子頸部砍殺後，再朝自己脖子自殘，造成3人受傷，張男事後辯稱他有精神障礙，是想自殘和傷害別人，沒想要殺人，彰化地檢署依殺人未遂罪將他起訴。

卅五歲張男去年12月14日中午帶著菜刀到員林公園的興賢書院外椅子坐著，物色行兇對象，後看到洪女（53歲）、酆女（55歲）等三名女遊客經過時，張男即拿出菜刀先從洪女後方持菜刀架住她後，朝她的前頸劃割，洪女以右手阻擋，張男再朝洪女的手砍去，洪女往後退而逃離，造成洪女頸部與手指撕裂傷。

張男再朝一旁酆女的頸部刺去，因酆女抵抗，張男跨坐在酆女身上將她壓制在地，再以菜刀朝酆女頸部再砍4下以上，因酆女以雙手護住頸部，她的右手指韌帶幾乎遭砍斷，臉部及手部多處撕裂傷，右手手指也骨折。

張男卻否認犯行，辯稱他領有中度精神障礙證明，到公園是想自殘，沒打算殺人，只想傷害別人，彰化地檢署近日審結，將他依殺人未遂罪提起公訴。