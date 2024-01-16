影／槍聲大作！冒死與嫌犯互轟10槍 礁溪警攻堅救人曝光

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宜蘭礁溪鄉某旅店日租套房凌晨爆發警方逮捕嫌犯槍戰，過程驚險，從警方提供現場駁火影片，42歲嫌犯先是躲在浴室持槍反抗，員警保護被害女子退出後，黃嫌衝出房間邊跑邊開槍，員警回擊，雙方互駁10槍，暗夜旅店的走廊槍聲大起，嫌犯中彈倒地躺在血泊中，送醫急救。

此案被害人與員警無傷，在驚險中用槍得當並火速制伏逮人。警政署長黃明昭得知後馬上趕到礁溪警分局頒發慰勉金，聽取員警敘述槍戰過程，直呼員警「勇敢」、「辛苦了」。

警方說，黃嫌是基隆人、被害女子台北市人，因債務糾紛在桃園遭設局誘騙，強押女子到礁溪某社區日租型套房討論還債事宜，男子多條通緝前科累累，以女子名義登記住房，女子偷拍住房外觀，趁隙用手機將定位發給朋友，請朋友打電話報警。

警方獲報後凌晨派出快打警力前往圍捕，起初對方拒不開門，員警佯稱臨檢，女子身穿浴袍只開一小處門縫，手指比「7」，暗示房裡男子有槍。

現場巡佐呂適宇告訴署長黃明昭，因對方有槍，警方保護被害女子安置安全地點，黃嫌躲在浴室，員警進房搜索見嫌犯持槍，大家退出房門在外警戒，黃嫌見後門被鎖逃不掉，於是衝出房門，走廊邊跑邊開2槍，開第3槍時彈殼被撞針卡住未擊出，停止續攻。

3名員警還擊共開7槍，擊中黃嫌右肩、左大腿各1槍，由於大腿擊中大動脈，失血過多，警方通報送醫，開刀手術後目前人在加護病房。