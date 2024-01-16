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男通緝犯攜毒見警拔腿飛奔 萬華警急追壓制送辦

中央社／ 台北16日電

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毒品案遭通緝的52歲薛男日前在北市萬華區街上看到巡邏員警而心慌，見警靠近就拔腿狂奔，不到100公尺就被緊追在後的員警徒手壓制。員警從薛男身上發現毒品，依法送辦。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，轄下龍山派出所員警5日下午3時許在西昌街一帶值勤，當下發現薛男神色慌張且眼神飄移，正要趨前詢問時，薛男拔腿飛奔，員警緊追在後。

薛男逃逸不到100公尺，就被員警追上並壓制在地。警方調查，薛男涉毒品案遭新北地檢署通緝，且從他身上發現藏有二級毒品安非他命和吸食器，詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 通緝 北市

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