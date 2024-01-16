影／泰國桌旗縫入上億海洛因夾帶闖關 台中警破運毒新招逮1女

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台中市刑大偵七隊去年間在桃園市查獲毒品案，發現少見恆溫加熱平台器具，懷疑內情不單純，繼續追查發現，毒品來源疑由泰國籍萬姓女子所挾帶，檢警在去年7月中旬趁萬女入境時抓人，發現萬女利用「泰國傳統桌旗」，以熱縮膜包覆打碎的海洛因，縫合在桌旗中，以躲避海關查緝，也是台中市刑大首見運毒手法，此案扣得13公斤毒品，市價破億元。

台中市刑大偵七隊在去年7月初，查獲吳姓男子等二人持有海洛因、安非他命案，當場查獲5包約52公克毒品，不過因現場有壓膜機、恆溫加熱平台，辦案人員判斷，二人手法內行，應非下游的藥頭，而是上線直接接觸毒品來源之人，因此全案報警雲林地檢署檢察官段可芳指揮後，與台北市萬華警分局、航警局科偵隊、刑事局國際科、基隆專勤隊、台北關等單位，合組專案小組偵辦。

專案小組查出，涉嫌夾帶毒品的是近期經常出入境台灣的泰國籍萬姓女子（29歲），檢警在去年7月18日，趁萬女入境桃園機場時，循線抓人，當場在萬女攜帶的行李箱內，發現「泰國傳統桌旗」，其中布飾夾層藏有13公斤的海洛因，市價超過一億元。

經查，萬女辯稱是在泰國有人要求攜帶該物品入台，在台灣會有人取貨，她僅領取攜帶貨品的佣金，不知道裡面裝的是毒品。

檢警調查，此案疑為泰緬地區的販毒集團，從境外指揮在台運毒成員，從事走私犯行，透過泰國籍萬女假藉觀光名義，夾帶大量毒品海洛因入台。

檢警指出，萬女使用的手法是將海洛因磚打碎後，再以熱縮膜包裝成薄片，縫入泰國傳統布匹內層，工整對稱的縫線不易察覺出端倪，屬於台中市刑大首見查獲的手法。