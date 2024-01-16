裝潢工雙屍案 今解剖查死因

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

兩名裝潢工人陳屍內湖新建大樓內，大樓外監視器拍下兩人進入大樓前的最後身影。圖／取自監視器影像 林姓、江姓裝潢工，本月雙雙陳屍台北市內湖區某新建大樓豪宅臥室床板架，死因迄今尚未水落石出，士林地檢署檢察官原已發還遺體，但經綜合多方事證，都無法確定死因，罕見下令重新驗屍，定今天解剖二具遺體釐清。

廿七歲林男、廿四歲江男，本月二日受雇到內湖某大樓施作裝潢，失聯沒回家，林男妻子和江男女友當日深夜聯繫雇主至工地查看，不見人影，撥打電話聽聞臥室床板架內傳出鈴聲，掀開床板見二人倒臥其中，頭、腳相對，已明顯身亡有失禁痕跡。

檢察官林弘捷本月三日相驗遺體，外觀無明顯傷勢，排除他殺可能，當時臥室無作業跡象，桌上留有一桶用過的強力膠，二人手部殘留強力膠，現場開窗空氣流通，甲苯有機溶劑濃度不高，檢測結果均尚難直接證明與揮發性毒氣中毒有關。檢方將遺體送往醫院經電腦斷層掃描，也採集檢體化驗，遺體發還後，家屬暫冰存遺體。

檢方事後經綜合考量所有事證，認為有相當理由解剖，才能釐清死因，與家屬溝通後，決定將發還的遺體再驗屍；今天下午在新北市立殯儀館解剖，釐清內臟部位有無毒物反應等。

資深檢察官及刑警均稱，若遇罕見死法，通常第一時間檢察官會排定法醫師解剖，釐清死因，此案先發還遺體再要求解剖，實務上罕見，但並無相關規定不能重新驗屍。