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5億高中生案 勘驗影片 找結婚證人都夏男主動

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

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台中賴姓高中生墜樓案昨開庭勘驗影片，夏姓男子（中）與律師出庭，在法庭外遇到聲援賴生的團體。記者陳宏睿／攝影
台中賴姓高中生墜樓案昨開庭勘驗影片，夏姓男子（中）與律師出庭，在法庭外遇到聲援賴生的團體。記者陳宏睿／攝影
台中賴姓高中生墜樓案，同性夏姓配偶被控假結婚，涉偽造文書，台中地方法院昨天第二次開庭，夏由律師陪同出庭，否認指控。法官當庭勘驗案發前夏、賴共同尋找結婚證人的廿三段影片，共探詢九位民眾擔任結婚證人意願，因賴生都處旁觀角色，法官諭知擇期訊問相關證人。

昨天有四名網路團體「五五運動」成員到法院聲援賴生，舉著「還賴小弟的命」、「偽造文書」、「婚姻無效」看板，在夏男庭畢步出法庭時高喊「賴媽媽在等你道歉」；夏男不發一語，搭計程車離開。

賴姓高中生墜樓前，夏、賴二人分別至咖啡店、超商、戶政事務所尋找結婚證人，昨天開庭，法官林依蓉先問夏「是否認罪」，夏否認，強調「事實與檢方起訴不符」，法官隨後逐段勘驗影片，時間約七十五分鐘。

廿三段影片是去年五月四日上午七時至九時許，夏、賴先騎機車至北屯區一間咖啡店，二人在室外區商談後，夏進入咖啡店找兩名客人探詢擔任結婚證人意願，都被拒絕，夏在店外又詢問一名外送員也被拒絕，二人待約四十分鐘後離開，前往附近一家超商。

夏男又在超商內詢問三名客人，一人答應簽名，最後二人出現在戶政所，找另位願意當結婚證人民眾簽名後，二人進入戶政所內辦理結婚登記；影片看出都是夏出面探詢民眾意願，賴生多在旁等候，不時摸頭、手插腰。

夏與律師對勘驗沒意見，但另聲請勘驗夏與賴生在戶政所櫃台辦結婚登記的兩支鏡頭，且在訊問證人前勘驗，法官裁准。

十八歲賴姓高中生去年五月四日墜樓身亡，生前擁有祖父贈與大筆土地，市價傳逾五億元；賴當天才與廿七歲夏男登記結婚，賴母質疑夏謀財害命，檢方認定二人無結婚真意，依偽造文書罪嫌起訴，另認夏未涉殺人罪，處分不起訴，台中高分檢發回續查，仍在偵查中。

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假結婚 影片 偽造文書

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