南市警局人事大風吹調任54人 16分局長全換人

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台南市政府警察局今下午發布最新人事異動，全市16個警分局及刑警大隊大隊長等重要警職全部換人，連同警政署派調共調動54人，本月17日統一交接，幅度相當大。

異動名單如下：

市警局副局長李安淳調任保六總隊長、市警局督察長周煥興調北市警察局副局長、市刑大大隊長林宏昇調刑事局主任秘書、市警局警政監洪頂力調任高雄港務警察總隊長、永康分局長甘炎民調警政署國際組副組長、第二分局長朱信憲調警政署警監督察、第六分局長許敏能調警政署簡任技正兼生物科長。

第五分局長陳宇桓調新北板橋分局長、新化警分局長王智民調大園分局長。

市警局主任秘書鄭榮崑調任市警局副局長、新北市政府警察局督察長王文澤調南市警察局副局長、苗栗縣警察局長莊勝雄調任南市警局主任秘書、警政署行政組組長王森瑒調任南市警局督察長。

第一分局長歐祖明調市警局警政監、歸仁分局長邱顯良調永康分局長、新營分局長顏勤峰調任歸仁分局長、佳里警分局長蘇政敏調任新營警分局長、學甲警分局長劉全福調佳里警分局長。

第四警分局長王子雄調任第一警分局長、玉井警分局長曹儒林調任第四警分局長、第三警分局長劉怡宗調任第二警分局長、善化分局長張沛銘調任第三分局長、市警局保安科長陳俊凱調任善化分局長、白河分局長洪宏榮調任第五分局長、麻豆分局長林獻力調任第六警分局長。

市警局防治科長章振國調任麻豆警分局長、刑事局偵查第六大隊大隊長廖水池調任學甲警分局長、航警局台北分局長陳添新調玉井警分局長、台中市警局勤務中心顏榮泰調白河分局長、警政署行政科長蘇有義調新化警分局長、刑事局偵查第三大隊長張文源調市刑大大隊長。

第三副警分局長廖淦龍調任市警局專員、善化副分局長林雲豪調任第三分局副分局長、佳里偵查隊長吳宗哲調升善化副分局長、善化分局交通組長廖信智調保大副大隊長、少年隊長謝貴琳調市刑大副大隊長、二分局偵查隊長冷澤泉調少年隊隊長、市刑大偵四隊隊長吳俊宏調佳里偵查隊長、學甲偵查隊長劉智豪調市刑大偵四隊長。

市刑大專員黃竣揚調學甲偵查隊隊長、歸仁偵查隊長周志遠調二分局偵查隊長、偵三隊長陳德明調歸仁偵查隊隊長、市警局秘書室警務正張勝裕調任偵三隊長、市警局秘書室警務正黃詩萍任善化交通組組長。

新營警分局交通組組長王鼎欽調任防治組組長、交通警察大隊秘書室主任張明華調新營分局交通組組長、市警局秘書室事務股股長

何恒慧任交大秘書室主任、市警局督察員蕭義正任秘書室事務股股長、交大執法組組長楊博超調研考股股長、犯罪預防科宣導股股長黃東偉調交通警察大隊執法組組長、研考股股長段國慧調犯罪預防科宣導股股長。