在任最久南市刑大大隊長 林宏昇升任刑事局主秘

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

警政署今發布調整183名3線1星以上高階警官，本月17日交接到任，其中到任4年9個月的台南市刑大大隊長林宏昇，由現職警監3線1星調升3線2星刑事警察局主任秘書，同仁聞訊紛紛表達祝福。

54歲的林宏昇是中央警察大學正科58期刑事警察學系畢業、國立台北大學犯罪學研究所碩士100年畢業，從警迄今都在外勤刑事單位歷練。

林宏昇先後擔任刑事局偵查正、副組長、組長、鐵路警察局刑警大隊長、新竹市警察局刑警大隊長，2018年4月陞任航空警察局刑警大隊長、2019年4月陞任南市政府警察局刑警大隊長迄今。更在2019年獲選南市府模範公務人員。

據知，林宏昇到任近5年，任內偵破學甲88槍槍擊案、竹聯幫弘仁會擄人勒贖集團案逮捕集團20人、台南殺警案等重大刑案外，並深入分析建構「刑案大數據分析平台」，藉由人工智慧演算法，將大數據歸納整理、分類及分析。