粉絲不滿角色出場時間短 揚言送日本VTuber「慶記」涉恐嚇公眾
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去年，1名男子不滿VTuber「中岡」日本見面會時間規劃，在PTT留言「想送一發子彈」替該VTuber慶祝，網友見狀報警。台北地檢署認定，因男子所指地點處於境外，命男子立悔過書，全案獲不起訴處分。
去年6月間，有網友在PTT上發文討論VTuber中岡的7月東京周年見面會，1名男子在PTT留言區有帳號留言「想參加誒！好想送她一發慶記幫她慶祝」，網友發現留言後，便向警方報警。
檢方偵辦，男子辯稱，由於他喜歡的角色在見面會出場時間過短，才以台語留言表示想送該VTuber一發子彈慶祝。檢方認定，男子涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，不過他所指地點位於境外，要求男子撰寫悔過書，處分不起訴。
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