粉絲不滿角色出場時間短 揚言送日本VTuber「慶記」涉恐嚇公眾

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

去年，1名男子不滿VTuber「中岡」日本見面會時間規劃，在PTT留言「想送一發子彈」替該VTuber慶祝，網友見狀報警。台北地檢署認定，因男子所指地點處於境外，命男子立悔過書，全案獲不起訴處分。

去年6月間，有網友在PTT上發文討論VTuber中岡的7月東京周年見面會，1名男子在PTT留言區有帳號留言「想參加誒！好想送她一發慶記幫她慶祝」，網友發現留言後，便向警方報警。