違停遭盤查拒檢飛車飆逃 開進地下停車場毒蟲被活逮

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新北市22歲施姓男子昨天晚間9時許開車違停在土城區中央路槽化線上，土城警巡邏經過上前盤查，不料施男竟加速逃離。警方開啟警示燈尾隨追趕，最後在中央路某大樓地下停車場門口發現施男並將他逮捕，並在車上起獲安非他命毒品，警方對施男7項交通違規依法舉發，最高可罰7萬3200元，詢後依毒品罪嫌送辦。

土城警分局表示，土城派出所所長林俊瑋及警員王凱正昨天晚間9時許巡邏行經中央路與慶安路口時，見一輛白色轎車違停在槽化線上，警員騎機車停在該輛轎車旁，要求駕駛拉下車窗欲盤查舉發時，不料駕駛卻突然加速駛離。警員立刻開啟警示燈及警鳴器尾隨追趕。

但該輛轎車沿路違規狂飆，警方追趕過程中一度跟丟，所幸熱心民眾指引嫌犯逃逸方向，警方發現該輛轎車停在中央路二段1棟大樓地下停車場門口，所長林俊瑋立即拔槍喝令駕駛下車，開車的22歲施姓男子見狀立即下車舉手投降，當場被警方壓制逮捕。

警方搜索施男車輛時在駕駛座腳踏墊下發現1包安非他命毒品，隨後又在後座背包內找到毒品吸食器及玻璃球。施男向警方供稱因為車牌被註銷，擔心遭警方開單拔牌才會逃逸。土城警方針對施男駕車違停槽化線上、使用註銷之車牌、拒檢、無照駕駛、不依規定駛入來車道、轉彎未注意行人及未依規定使用方向燈等7項交通違規當場開單舉發，最高可罰7萬3200元，詢後將施男依毒品罪嫌移送新北地檢偵辦。

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