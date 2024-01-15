快訊

直播／諾魯二度與台斷交！才發賀電恭喜賴當選 外交部：可能是煙霧彈

戰火100天：加薩190萬人成難民、以色列被告上國際法庭「種族滅絕」

她搭捷運遭婦人「扯髮壓地」還想拖下車 警察也看不下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違停遭盤查拒檢飛車飆逃 開進地下停車場毒蟲被活逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市22歲施姓男子昨天晚間9時許開車違停在土城區中央路槽化線上，土城警巡邏經過上前盤查，不料施男竟加速逃離。警方開啟警示燈尾隨追趕，最後在中央路某大樓地下停車場門口發現施男並將他逮捕，並在車上起獲安非他命毒品，警方對施男7項交通違規依法舉發，最高可罰7萬3200元，詢後依毒品罪嫌送辦。

土城警分局表示，土城派出所所長林俊瑋及警員王凱正昨天晚間9時許巡邏行經中央路與慶安路口時，見一輛白色轎車違停在槽化線上，警員騎機車停在該輛轎車旁，要求駕駛拉下車窗欲盤查舉發時，不料駕駛卻突然加速駛離。警員立刻開啟警示燈及警鳴器尾隨追趕。

但該輛轎車沿路違規狂飆，警方追趕過程中一度跟丟，所幸熱心民眾指引嫌犯逃逸方向，警方發現該輛轎車停在中央路二段1棟大樓地下停車場門口，所長林俊瑋立即拔槍喝令駕駛下車，開車的22歲施姓男子見狀立即下車舉手投降，當場被警方壓制逮捕。

警方搜索施男車輛時在駕駛座腳踏墊下發現1包安非他命毒品，隨後又在後座背包內找到毒品吸食器及玻璃球。施男向警方供稱因為車牌被註銷，擔心遭警方開單拔牌才會逃逸。土城警方針對施男駕車違停槽化線上、使用註銷之車牌、拒檢、無照駕駛、不依規定駛入來車道、轉彎未注意行人及未依規定使用方向燈等7項交通違規當場開單舉發，最高可罰7萬3200元，詢後將施男依毒品罪嫌移送新北地檢偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方開出7張罰單，最高可罰7萬3200元。記者黃子騰／翻攝
警方開出7張罰單，最高可罰7萬3200元。記者黃子騰／翻攝
警方追至地下停車場門口掏槍喝令施男下車。記者黃子騰／翻攝
警方追至地下停車場門口掏槍喝令施男下車。記者黃子騰／翻攝
土城警方見施男違停在槽化線上立即上前盤查。記者黃子騰／翻攝
土城警方見施男違停在槽化線上立即上前盤查。記者黃子騰／翻攝

毒品 違停

延伸閱讀

土方公司藏天九牌賭場 濃厚K味疑邊吸毒邊賭 警逮15人送辦

綠營前雲林議員顏旭懋走私623公斤安非他命 最高法院判無期徒刑定讞

高雄輕軌成圓沿線都紅線怎停車？ 商家怨：生意掉一半

新竹馬偕旁園道五地下停車場設246席 預計啟用時間曝光

相關新聞

粉絲不滿角色出場時間短 揚言送日本VTuber「慶記」涉恐嚇公眾

去年，1名男子不滿VTuber「中岡」日本見面會時間規劃，在PTT留言「想送一發子彈」替該VTuber慶祝，網友見狀報警...

國三生遭割頸慘死 網友發起「縫補社會安全網」連署

新北市國三生去年聖誕節遭同學砍殺10刀，送醫急救後傷重不治，案件發生後引發社會譁然，網友還在蔡英文總統臉書痛批：「國中生...

內湖2工人陳屍床板 發回遺體又罕見安排解剖查死因

林姓、江姓裝潢工，日前在台北市內湖區某新建大樓豪宅施作失聯，2人親友找雇主陪同查看，尋手機鈴聲，發現2人陳屍躺在密閉的床...

違停遭盤查拒檢飛車飆逃 開進地下停車場毒蟲被活逮

新北市22歲施姓男子昨天晚間9時許開車違停在土城區中央路槽化線上，土城警巡邏經過上前盤查，不料施男竟加速逃離。警方開啟警...

土方公司藏天九牌賭場 濃厚K味疑邊吸毒邊賭 警逮15人送辦

台北市大度路附近一家土方公司，涉白天包土方工程，晚上化身天九牌職業賭場，吸引年輕人聚賭，警方埋伏2周，日前破獲一舉賭場，...

通緝犯以為警忙選舉勤務 酒店歡聚仍遭逮起獲槍彈法辦

台南市22歲王姓男子因涉嫌詐欺、毒品、藥事法等5案遭通緝後，逃亡到高雄地區藏匿躲避警方查緝。昨天總統立委選舉投開票日，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。