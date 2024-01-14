影／不爽同事欠債3千 新莊男砸車洩憤 恐反要損失6倍金額
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新北市新莊區今天有人持球棒當街砸爛1輛載瓦斯的貨車擋風玻璃，警方調閱監視器逮到28歲嫌犯，原來是瓦斯行同事之間糾紛，因為不爽被欠債3千元砸車洩憤，最後反而要賠償6千元修理費，再加1萬2罰款。
新莊警分局稍早在臉書地方性社團看見貼文，指稱新莊區龍安路、光明路口，今天下午1時許疑似有瓦斯行貨車遭到槍擊、毀損。員警調閱監視器主動介入調查，結果是被人持球棒砸破前擋風玻璃，循線逮捕28歲龍姓男子。
據了解，發生糾紛兩造都是瓦斯行員工，龍男指控日前先幫31歲彭姓同事代墊3千元修車費，但彭男卻藉故賴帳不願償還，雙方為此鬧翻。今天龍男路過案發地點，發現彭男平日用來載運瓦斯的公司貨車，憤而拿木製球棒砸破擋風玻璃洩憤。
警方事後通知瓦斯行老闆和彭男到案協助調查，2人都不願提告，但老闆要求龍男必須賠償6千元修車費，警方另將龍男依違反社維法第68條藉端滋擾公共場所，函送簡易法庭裁罰，可處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。
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