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土方公司藏天九牌賭場 濃厚Ｋ味疑邊吸毒邊賭 警逮15人送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

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台北市大度路附近一家土方公司，涉白天包土方工程，晚上化身天九牌職業賭場，吸引年輕人聚賭，警方埋伏2周，日前破獲一舉賭場，賭客們慌張逃竄，現場疑似邊吸毒邊賭博，濃厚Ｋ他命惡臭，並在地上、桌椅查獲安非他命、Ｋ他毒品，警方查獲賭場詹姓負責人等15人，依賭博等罪嫌送辦。

北投警方指出，此次破獲天九牌賭場為詐、毒、賭三合一，48歲詹姓男子經營土方公司，晚上2層樓的公司擺放牌桌，供賭客一路玩牌到天亮，也雇用黃男、楊男把風，現場共有12名賭客，全是八年級年輕人。

警方日前掌握天九牌賭場情資約2周，發現夜間出入人員複雜，1月9日凌晨專案小組持搜索票破門搜索，當場查獲賭場共15人。現場竟有Ｋ他命惡臭，賭客到處逃竄，且凌亂環境可見毒品吸食器，數包毒品散落地上、沙發，警方命眾人「蹲下！趴下！」掌控現場起獲7包安毒約10多公克，初步檢驗呈毒品陽性反應，全案現場人均採尿釐清有無涉嫌施用毒品。

警方指出，現場查獲，賭具天九牌1副、骰子2盒，賭資8萬1千895元，抽頭金400元，賭客車內查獲販賣靈骨塔交戰守，主嫌詹男公司查獲毒品、失竊車牌，其他不法所得現金160餘萬元等贓證物，非賭博案部分，將持續追查另行移送地檢署偵辦。

北投分局呼籲，農曆春節年關將近，仍持續強力掃蕩各種違法行為，以淨化轄區治安。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方查扣賭具、毒品、靈骨塔詐欺等贓證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣賭具、毒品、靈骨塔詐欺等贓證物。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局破獲土方公司藏天九牌賭場，現場傳出濃厚Ｋ他命惡臭。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局破獲土方公司藏天九牌賭場，現場傳出濃厚Ｋ他命惡臭。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局破獲土方公司藏天九牌賭場，現場傳出濃厚Ｋ他命惡臭。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局破獲土方公司藏天九牌賭場，現場傳出濃厚Ｋ他命惡臭。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 賭場 賭博

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