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通緝犯以為警忙選舉勤務 酒店歡聚仍遭逮起獲槍彈法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

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台南市22歲王姓男子因涉嫌詐欺、毒品、藥事法等5案遭通緝後，逃亡到高雄地區藏匿躲避警方查緝。昨天總統立委選舉投開票日，以為警方忙了一天選舉勤務後需休息，今天清晨4點多回準備前往某酒店和友人敘舊，被巡邏員警認出身分盤查，查獲涉嫌持有1把制式手槍及子彈3發法辦。

警詢後，王被依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送南檢法辦；另通緝部分也分別解送相關地院、地檢歸案，並將深入追查毒品之來源及有無涉及其他案件。

台南市警二分局中正派出所員警，今天凌晨4點在康樂街某酒店前，發現一群人準備進入消費，眼尖員警認出曾緝獲過王姓毒品人口上前盤檢，發現王已於去年8月份起因涉嫌詐欺(2案)、毒品(2案)、藥事法等5件案件，分別為高雄地院、台南地院、台南地檢署、橋頭地檢署發佈通緝在逃。

經當場逮捕並予搜身檢查在搜身檢查時，發現王腰間竟插藏硬物，經搜出竟為1把制式手槍，且內有子彈3顆，除控制趴下並帶回派出所來調查。據了解，員警也對於查獲槍枝為王過世友人寄放等語認為有所保留，將深入續查。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

王姓男通緝犯涉嫌制式手槍及子彈，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
王姓男通緝犯涉嫌制式手槍及子彈，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 通緝

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