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高雄桌遊店槍擊案主嫌遭收押 共犯今晨嘉義落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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高雄市三民區一家桌遊店投票日前夕遭2男子闖入，其中1人持槍朝水泥天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部；警方於案發6小時後逮獲主嫌徐姓男子，徐稱因債務糾紛和員工起口角，開槍洩恨，因涉嫌重大、有勾串之虞，昨遭法院裁定收押；劉姓共犯也於今晨在嘉義落網。

選前之夜，位於高雄市三民區博愛一路的一家桌遊店，在當天上午近6時許發生槍擊案，兩名戴帽子、口罩、身穿外套、一高一矮的歹徒進入桌遊店後，其中1男把風，身材高瘦的男子則二話不說持槍朝店內水泥天花板開槍，當時店內包含員工及客人約10人，聽到槍響嚇壞。

歹徒開槍當下，天花板水泥碎塊掉落，當場砸傷一名謝姓女員工（30歲）的頭部；2犯嫌犯案後，從容步出店外，走了數公尺，還在行道樹下交談數秒鐘才駕車逃離現場。

警方獲報到場鑑識，從水泥天花板留下的痕跡，及現場未發現彈殼研判，歹徒所持為鎮暴槍所致；幸謝女僅頭部輕微擦傷，送醫無大礙。

據了解，該家桌遊店是分局列管的治安顧慮臨檢場所，先前未查獲有賭博行為，但店內有擺放德州撲克及麻將桌，由於歹徒直接持槍朝天花板射擊後逃逸，警告意味濃厚，警方不排除和賭博糾紛或賭金利益有關。

警方以車追人，發現歹徒沿途逃往台南市善化區，火速於案發後6小時內，約將開槍主嫌徐姓男子（40歲）查獲到案，並起出涉案的鎮暴槍1枝及少許安非他命毒品

據了解，徐男日前曾到該店消費，因債務糾紛和店內員工起口角糾紛，徐懷恨在心，開槍洩恨，警方研判因徐身上有少許毒品，懷疑他日前消費時，和員工因賭金之事擺不平起爭執，才開槍滋事。

徐男警詢後被依恐嚇、傷害、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；檢方認定徐涉嫌重大、有共犯在逃、勾串之虞，聲請羈押，昨法院開庭裁定收押禁見。

警方持續追緝在逃共犯劉姓男子（48歲），掌握劉案發後逃回老家，今晨零時40分許，在嘉義縣大林鎮逮捕劉男歸案。

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位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店12日上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，警方在台南市逮獲開槍主嫌徐姓男子。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店12日上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，警方在台南市逮獲開槍主嫌徐姓男子。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店12日上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，警方在台南市逮獲開槍主嫌徐姓男子，起出鎮暴槍。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店12日上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，警方在台南市逮獲開槍主嫌徐姓男子，起出鎮暴槍。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店12日上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下歹徒身影。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店12日上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下歹徒身影。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店12日上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方到場採證鑑識。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店12日上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方到場採證鑑識。記者石秀華／翻攝

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