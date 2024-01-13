網傳台南發生暴力砍人謠言 市府：籲媒體嚴加查證網路訊息

‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》

針對某電子報媒體報導「台南投票日突發連環砍人！目擊男嚇：現場血流如注兇嫌逃逸」案，台南市政府緊急發布新聞表示，台南市至目前為止各投票現場秩序良好，均有警力隨時維護投票民眾安全，未發生任何網路謠傳之暴力砍人事件。