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網傳台南發生暴力砍人謠言 市府：籲媒體嚴加查證網路訊息
‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》
針對某電子報媒體報導「台南投票日突發連環砍人！目擊男嚇：現場血流如注兇嫌逃逸」案，台南市政府緊急發布新聞表示，台南市至目前為止各投票現場秩序良好，均有警力隨時維護投票民眾安全，未發生任何網路謠傳之暴力砍人事件。
市府說，經市警局刑事警察大隊初步調查該訊息來源，是網友於上午9時19分於Telegram通訊軟體群組「420反詐騙討論區中」上傳一段文字及照片描述投票時突遭不明人士攻擊，隨後即由網路電子媒體引用報導，然而經查該訊息內容多為簡體字且是錯假訊息，該發表訊息網友已刪除並退出群組，呼籲各家媒體應嚴加查證網路訊息，切勿任意渲染，進行錯誤報導，誤導民眾，造成恐慌。
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