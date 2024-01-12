綠營前雲林議員顏旭懋走私623公斤安非他命 最高法院判無期徒刑定讞

原是民進黨籍的雲林前縣議員顏旭懋3年前走私623公斤安非他命，市值高達數億元，案後發被民進黨開除黨籍，最高法院依運輸第二級毒品罪判無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

顏旭懋2021年初計畫由自己提供運毒資金、決定毒品數量和售價，由陳姓船東提供漁船「祥湧6號」作為運輸工具，莊姓船長負責駕船出海接運毒品走私入境，並透過黃姓友人居中傳遞訊息及資金。

莊姓船長2021年4月間透過黃取得顏旭懋提供的1120萬元運毒費用，同年月28日駕駛 「祥湧6號」出海前往東沙島東南約90浬一帶海域，向不詳船隻取得分裝成38只麻布袋、總重約623公斤的安非他命毒品，同年5月10日返回屏東縣新園鄉鹽埔漁港走私入境。

同年5月11日上午，陳先授意將其中4袋毒品交由他人載運離去，另由其餘共犯分駕兩車將其中26袋毒品運往彰化一帶藏放於倉庫，而莊、陳合力將安毒下貨搬上車時，卻發生小客車根本塞不下「巨量毒品」的插曲。

因莊卸貨方式不尋常，引來漁港安檢所人員上前盤查，一行人嚇得鳥獸散，後車廂車門都來不及關上，一袋安非他命掉落地面，才揭露這起毒品走私案。警方之後在「祥湧6號」及現場共扣得8袋毒品，並循線將顏旭懋等人查獲。

一審判決顏旭懋無期徒刑，褫奪公權終身，二審認為顏旭懋坦承參與部分海上運毒犯行，但否認自己是主謀，未提供運毒資金及決定毒品售價，且一審認定毒品重量僅470公斤，且無足夠證據可認顏已取得販售毒品利益，一審卻沒收顏犯罪所得2億250萬元，故撤銷改判。