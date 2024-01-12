水上鄉民代表會主席涉「模具運毒」18公斤K他命 士檢偵結起訴3人
士林地檢與關務署基隆關偵辦台北港「模具運毒案」，去年底搜索嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯住處及辦公室，訊後聲押禁見獲准，今偵結認林等3人涉嫌違反懲戒走私條例「私運管制物品」罪，惡性重大，依法起訴。
全案源於，關務署基隆關先前在台北港查驗貨物時，從部分「模具機」中發現有毒品K他命夾藏其中，毛重約18公斤，淨重約15公斤，市價約3240萬元，立刻通報士林地檢指揮偵辦。
檢方追查，先後查獲負責收貨、監控、把風的王姓男子及葉姓男子，去年底又鎖定林家緯涉案，指揮調查局航業處基隆調查站等單位到嘉義搜索林的辦公室、住處等3處，訊後依運輸毒品及違反懲治走私條例罪嫌向法院聲押禁見獲准。
士檢表示，全案經查林男等人將毒品夾藏模具機內，從馬來西亞進口，企圖蒙混過關，所幸及時查獲，未流入市面，檢方偵結認3人惡性重大，依法起訴。
據悉，36歲無黨籍林家緯連任2屆水上鄉民代表會主席，非首次涉及刑案進出地檢署，2021年底為替黃姓男子追討250萬元，涉嫌押人暴力討債，在餐廳內折斷竹筷刺傷人左耳，恐嚇要把被害人載到山裡修理，嘉義地檢搜索傳喚後，林50萬元交保，此案去年偵結獲不起訴處分。
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