影／兩歹徒影像曝光！投票前夕高雄桌遊店遭開槍 疑和賭有關

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

投票日前夕，高雄市發生槍擊案！位於三民區博愛路一家桌遊店今晨遭2名男子闖入，其中1人持槍朝水泥天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷謝姓女員工頭部；警方到場採證未發現彈殼，研判是鎮暴槍所為，不排除和「賭博糾紛」有關，正追緝開槍歹徒下落。

轄區三民一警分局警方指出，槍擊案發生在今天上午近6時許，當時兩名戴帽子、口罩、身穿外套、一高一矮的歹徒進入博愛一路的一家桌遊店，其中1男二話不說持槍朝店內水泥天花板開槍，當時店內包含員工及客人約10人，聽到槍響嚇壞。

歹徒開槍當下，天花板水泥碎塊掉落，當場砸傷一名謝姓女員工（30歲）的頭部；歹徒犯案後，從容步出店外，走了數公尺，在行道樹下交談數秒鐘後，駕駛轎車逃離現場。

警方獲報到場鑑識，從水泥天花板留下的痕跡，及現場未發現彈殼研判，歹徒所持為鎮暴槍所致；幸謝女僅頭部輕微擦傷，已送往高醫包紮。

據了解，該家桌遊店是分局列管的治安顧慮臨檢場所，先前未查獲有賭博行為，但店內有擺放德州撲克及麻將桌，由於歹徒直接持槍朝天花板射擊後逃逸，警方研判警告意味濃厚，不排除和賭博糾紛或賭金利益有關，正循線以車追人，追緝2名開槍歹徒下落。

投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在現場採證鑑識。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在現場採證鑑識。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下2歹徒犯案後離去身影。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下2歹徒犯案後離去身影。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在現場採證鑑識。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在現場採證鑑識。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下2歹徒犯案後離去身影。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下2歹徒犯案後離去身影。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在現場採證鑑識。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在現場採證鑑識。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下1歹徒進入店內身影。記者石秀華／翻攝
投票前夕，位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下1歹徒進入店內身影。記者石秀華／翻攝

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