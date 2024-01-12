影／選前之夜高雄桌遊店傳槍響 男朝天花板開槍女員工受傷

選前之夜，高雄市治安不平靜！位於三民區博愛立一家桌遊店今晨遭2名男子闖入，其中1人持槍朝天花板開槍後逃逸，天花板掉落的水泥碎塊掉落，砸中一名謝姓女員工的頭部，所幸僅輕傷，警方到場檢視未發現彈殼，研判是鎮暴槍所為，正追緝開槍歹徒下落。

警方表示，槍擊案發生在今天上午近6時許，當時有兩名歹徒進入博愛路的桌遊店，其中1男二話不說持槍朝店內天花板開槍，嚇壞店內客人及女員工，天花板水泥塊砸傷謝姓女員工頭部。

警方獲報到場鑑識，從天花板留下的痕跡，及現場未發現彈殼研判，歹徒所持為鎮暴槍所致，幸謝女僅頭部輕微擦傷，已送往高醫包紮。