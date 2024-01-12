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影／選前之夜高雄桌遊店傳槍響 男朝天花板開槍女員工受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

選前之夜，高雄市治安不平靜！位於三民區博愛立一家桌遊店今晨遭2名男子闖入，其中1人持槍朝天花板開槍後逃逸，天花板掉落的水泥碎塊掉落，砸中一名謝姓女員工的頭部，所幸僅輕傷，警方到場檢視未發現彈殼，研判是鎮暴槍所為，正追緝開槍歹徒下落。

警方表示，槍擊案發生在今天上午近6時許，當時有兩名歹徒進入博愛路的桌遊店，其中1男二話不說持槍朝店內天花板開槍，嚇壞店內客人及女員工，天花板水泥塊砸傷謝姓女員工頭部。

警方獲報到場鑑識，從天花板留下的痕跡，及現場未發現彈殼研判，歹徒所持為鎮暴槍所致，幸謝女僅頭部輕微擦傷，已送往高醫包紮。

選前之夜，發生槍擊重大治安事件，警方已組成專案小組，鎖定犯嫌正擴大追緝中。

選前之夜，高雄市治安不平靜！位於三民區博愛立一家桌遊店今晨遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，天花板掉落的水泥碎塊掉落，砸傷女員工的頭部。記者石秀華／翻攝
選前之夜，高雄市治安不平靜！位於三民區博愛立一家桌遊店今晨遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，天花板掉落的水泥碎塊掉落，砸傷女員工的頭部。記者石秀華／翻攝
選前之夜，高雄市治安不平靜！位於三民區博愛立一家桌遊店今晨遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，天花板掉落的水泥碎塊掉落，砸傷女員工的頭部。記者石秀華／翻攝
選前之夜，高雄市治安不平靜！位於三民區博愛立一家桌遊店今晨遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，天花板掉落的水泥碎塊掉落，砸傷女員工的頭部。記者石秀華／翻攝
選前之夜，高雄市治安不平靜！位於三民區博愛立一家桌遊店今晨遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，天花板掉落的水泥碎塊掉落，砸傷女員工的頭部。記者石秀華／翻攝
選前之夜，高雄市治安不平靜！位於三民區博愛立一家桌遊店今晨遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，天花板掉落的水泥碎塊掉落，砸傷女員工的頭部。記者石秀華／翻攝

天花板 選前之夜

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