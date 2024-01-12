「問路」搶走現金230萬 疑黑吃黑

台北市警中正一分局轄內，9日驚傳230萬強盜案，警方獲悉立刻組專案小組偵辦，隔天就把犯嫌拘提到案。圖／聯合報系資料照片 孫姓、蔡姓男子涉嫌在台北市街頭行搶黃姓女子，搶走裝有現金二三○萬元背包逃逸，前天落網稱透過朋友得知孫有鉅款而行搶，但說不出友人身分，黃也對現金用途交代不清。警方搜出廿八萬元，不排除詐騙集團「黑吃黑」，追查現金流向及有無共犯，將孫、蔡依搶奪罪嫌移送，檢方訊後聲押。

警方調查，卅三歲孫姓、卅六歲蔡姓男子是舊識，分別曾被查獲毒品、詐欺案，本月九日共乘計程車至北市中正區重慶南路一段下車，在騎樓外埋伏，約十分鐘後卅二歲黃姓女子步行經過，孫趨前問路，黃停下腳步被蔡從後方搶走背包，兩人得手快步離開，攔乘計程車逃逸。

案發後約十分鐘，黃赴中正一警分局博愛路派出所報案，指被搶走裝有現金二三○萬元背包。

警方調閱監視器，發現孫、蔡在新北市三重區下車分頭離開，當晚查出身分在兩人住家外漏夜埋伏，隔天上午拘提返家的蔡，下午孫出門也被拘提，警方從蔡、孫住處各搜出現金廿萬、八萬元。

孫稱，欠債近一百萬元，從朋友的朋友得知黃身懷鉅款，預謀行搶，得手現金多已用於還債；蔡稱，受孫唆使搶劫，只是依計畫行事。

黃自稱桃園市某科技公司秘書，稱現金是要交付頭期款，但對公司名稱、現金來源、繳費名目及對象交代不清，且前往派出所時堅持等律師到場才配合製作筆錄。

警方清查，黃未被查獲過涉案，但態度反常，不排除搶案是黑吃黑，幕後可能有人指使，追查現金來源、流向及有無共犯。