台北酒吧員工凌晨攜毒遇攔檢 掏空耳機盒矇混難過關
台北市員警日前凌晨巡經新生北、南京東路口，發現機車騎士邱姓男子神情緊張，盤檢時問及有無攜帶違禁品，邱男卻拿出一只空耳機盒，員警發覺異狀，告訴邱男「有什麼東西自己拿出來」，邱男自知法網難逃，交出1包毒品安非他命及吸食器，遭依法送辦。
警方調查，中山分局建國派出所員警1月3日凌晨4時許巡經新生北路南京東路口，停等紅燈時先是發現一旁的邱男頭戴安全帽卻未將帽帶扣上，遂靠近攔檢，邱男卻神情大變，被問及有無攜帶違禁品，緊張地從外套口袋中拿出一只空的耳機盒，員警詢問「啊裡面的耳機咧？」邱男支吾其詞，稱「本來就長這樣」。
員警見邱男反應異常，告訴邱男「有什麼東西就自己拿出來」，邱男自知法網難逃，又從口袋裡拿出1包裝有安非他命的夾鏈袋和吸食器，坦承自用，當場被依現行犯逮捕，帶回偵辦。
據悉，27歲邱男曾涉毒品、詐欺案，平時在酒吧上班，案發時剛下班返家；警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦，呼籲民眾毒品危害人體甚巨，應遠離毒品，勿心存僥倖、以身試法，若有不法，警方定將究辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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