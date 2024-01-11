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「化成厲鬼」三重警舉槍亡今早相驗 父母見兒遺體當場淚崩
新北市三重警分局厚德派出所李姓警員昨天上午在租屋處舉槍自戕身亡，今天稍早檢察官、法醫、新北警局刑事鑑識中心、三重警分局抵達新北市立殯儀館相驗。家屬昨天接獲噩耗後，焦急自澎湖搭機趕抵板橋殯儀館，見到李員冰冷遺體時當場淚崩。
據了解，新北市三重警分局厚德派出所李姓警員（28歲）警專34期畢業，昨天上午疑因工作問題，在其新北三重租屋處舉槍自戕身亡。他輕生前曾告知同班警員說先去分局處理事情一下，其同事早上10時過後不見他返回派出所，又聯繫不上他，趕緊調閱沿線監視器畫面，發現他返回租屋處，立即通知房東到場破門入內，赫見他人以倒臥在租屋處明顯死亡。
由於死者身前一小時在個人臉書貼文指控所內幹部面對工作問題處置失允，還稱「我會化成厲鬼回來報仇」，引起矚目。昨天下午三重警分局對外表示已積極全力協助家屬辦理後續事宜，並釐清原因。
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