男子持毒遭法院判2次 後案非常上訴判免訴

新北市鄧姓男子持有毒品遭檢察官起訴2次，法官不察也判決2次。案經檢察總長提起非常上訴，最高法院認為，後案判決違反一事不再理原則，日前撤銷後案判決，改判免訴。

判決指出，鄧男於民國111年5月間遭警方查獲持有海洛因，遭新北地檢署提起公訴，並於去年6月被新北地方法院依持有第一級毒品罪，判處有期徒刑3月確定。

孰料，新北地檢署去年7月間，就鄧男同一件持有毒品犯行再度提起公訴，新北地院在同年8月又判處鄧男拘役50日確定。

鄧男在2個月內收到2份法院判決書後，發現同1次吸毒行為竟被判刑2次，因此向最高檢察署聲請非常上訴，由檢察總長向最高法院提起非常上訴。

最高法院認為，刑事訴訟法規定案件曾經判決確定，法院應諭知免訴，即一事不再理原則。鄧男第2次被判刑時，相同事實早已被判刑確定，法官竟不依規定諭知免訴，反而作有罪判決，顯然有適用法則不當的違法。

最高法院判決書指出，後案判決因未上訴而告確定，且對被告不利，檢察總長非常上訴有理由，因此撤銷後案判決，改判諭知免訴。