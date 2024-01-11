苗栗山區煉出1.7億元K毒 夢中落網

周姓男子涉嫌躲在苗栗山區農舍製毒，清晨睡夢中被荷槍實彈員警逮捕。記者黃子騰／翻攝

周姓男子在苗栗縣山區承租豪華農舍製毒，深夜時分戴防毒面具煉製，還自備氧氣罐以備不時之需。新北市刑大獲報多次步行登山蒐證，日前破曉攻堅逮捕周和共犯陳男，起出二五○公斤成品及半成品K他命，市價共計一億七千多萬元；檢方訊後依毒品罪聲押周獲准，陳男五萬元交保。

警方調查，卅九歲周男承租苗栗縣後龍鎮山區內一棟透天豪華農舍，對房東誆稱從事賣滷味，暗中與廿五歲陳男在農舍內製造K他命毒品。二人為避免被附近鄰居發現，晝伏夜出，選在夜間配戴防毒面具製毒，還備有純氧氣罐。

新北市刑大去年九月間獲報，會同苗栗縣警方偵辦，為免打草驚蛇，多次步行登山方蒐證，摸清嫌犯作息。

專案小組蒐證二個月後展開行動，趁清晨周、陳二人製毒完入睡，由霹靂小組攻堅破門進入農舍後，當場逮捕睡夢中二人，屋內搜出K 他命成品六十八公斤、液態半成品約一八二公斤、原料約十一公斤，及製毒器具一批，另外還有大批等待結晶之半成品。

警詢時周男供稱是向已過世友人學習製毒技術，還來不及出售就被查獲；警方懷疑還有共犯，將二人依毒品罪嫌移送新北地檢署，周男羈押，陳男交保，持續追查原料來源及供貨管道。