共築防火牆？土城槍擊案「當鋪遭51槍掃射」 三嫌忙與弘仁會切割

新北市土城區巨新當鋪去年因竹聯幫弘仁會與板橋華山幫間恩怨，由劉姓少年幫眾持改造衝鋒槍連開51槍示威，主嫌弘仁會中和組組長林京履、弘仁會弘生組長簡維佑及少年槍手9人均被起訴。新北地院今開庭，由弘仁會幹部吳榮展、簡男及弘生組副組長楊承翰、幫眾鄭棋杰交叉詰問，簡、楊、鄭3人全部翻供，表示不認識吳男等弘仁會高層，也未參與劉姓少年開槍尋仇犯案過程。

今天合議庭先後安排楊男、簡男、鄭男，以證人身分接受吳男、簡男、楊男律師及公訴檢察官詰問。三人都很有默契地指出，當時在檢警訊問時交代的案情，全部都只是為了不被收押，順著警察和檢察官告知的故事情節點頭說是，因此相關警詢和檢方複訊時的供詞，皆與事實不符。

其中，簡男、楊男一律否認認識林京履、弘仁會幕後金主「小宇」及會長「小阿閎」，與吳男也僅有數面之緣，甚至連自己弘生組組長、副組長的職稱都推稱是被檢警冠的。二人因未曾聽聞開槍的劉姓少年與華山幫有嫌隙，劉姓少年想要利用簡男負責的冠友金獅團，已故的陳姓前團長留下的一把改造衝鋒槍報復，才得知少年有意開槍，但並未參與謀劃犯案過程。

至於鄭男除與簡、楊2人說法一致外，供稱自己只是個出陣頭的金獅團團員，在全案中只負責提供重置過的手機給劉姓少年，對犯案過程完全不清楚，但其說詞隨即遭公訴檢察官質疑，並出示鄭男案發前與女友間的手機通訊軟體截圖，抱怨為何槍擊任務要由弘生組執行，還說槍手不是自己就是劉姓少年，引來審判長頻頻追問。