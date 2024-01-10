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男藏毒與警推擠 友人嗆「中山分局了不起嗎？」驚動快打警力衝現場

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警中山分局員警凌晨在雙城街巡邏盤檢，高姓男子不配合，與警爆推擠，員警管束高男後搜出毒品K他命1包；過程中，高男同行友人陳男不滿警察執法，嗆「中山分局了不起嗎？兩、三顆（毒品）的事要這樣辦嗎？」警方也啟動快打機制集結警力，後續陳男被友人勸退，狀況才解除。

警方調查，中山分局中山二派出所員警今天凌晨1時許巡經雙城街周邊，發現23歲高男與友人陳男在巷弄暗處形跡可疑，靠近盤檢詢問是否有攜帶違禁品，高男心虛從衣物口袋內拿出一包裝有不明結晶的夾鏈袋，緊握手中不願交出。

員警準備進一步清查，高男不願配合盤檢，與員警爆發推擠，員警即強勢壓制高男，施以保護管束，果然發現高男所持不明物體，是淨重3.8公克的毒品K他命，立刻將其帶返偵辦。

過程中，陳男不滿高男遭警強勢法辦，大聲叫囂「我們沒人權嗎？」、「兩、三顆（毒品）的事，一定要這樣辦嗎？」，點名其中一名警員「你剛剛對我朋友臉部揮拳，這有符合比例原則嗎？可以執法過當嗎？」，並嗆「中山分局了不起嗎？」

警方眼見事態一觸即發，啟動快打機制集結線上警力到場，陳男仍不斷叫囂，被點名警員也回應「有意見可以去告」，又引來高男同行女伴嗆聲「你們講話一定要這樣嗎？」現場氣氛劍拔弩張，後高男態度軟化，上警車後不斷出言勸退陳男，現場狀況才解除。

警方表示，此案詢後依毒品危害防制條例裁罰高男，經初步清查，員警因遭高男推擠遂施以保護管束，並未有毆打高男等過當情事；毒品危害健康甚鉅，呼籲民眾勿以身試法，若有不法，警方定將究辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方眼見事態一觸即發，啟動快打機制集結線上警力到場，陳男仍不斷叫囂，被點名的警員也回應「有意見可以去告」，又引來高男的同行女伴嗆聲「你們講話一定要這樣嗎？」現場氣氛劍拔弩張，所幸高男態度軟化，上警車後不斷出言勸退陳男，現場狀況才解除。圖／讀者提供
警方眼見事態一觸即發，啟動快打機制集結線上警力到場，陳男仍不斷叫囂，被點名的警員也回應「有意見可以去告」，又引來高男的同行女伴嗆聲「你們講話一定要這樣嗎？」現場氣氛劍拔弩張，所幸高男態度軟化，上警車後不斷出言勸退陳男，現場狀況才解除。圖／讀者提供
警方眼見事態一觸即發，啟動快打機制集結線上警力到場，陳男仍不斷叫囂，被點名的警員也回應「有意見可以去告」，又引來高男的同行女伴嗆聲「你們講話一定要這樣嗎？」現場氣氛劍拔弩張，所幸高男態度軟化，上警車後不斷出言勸退陳男，現場狀況才解除。圖／讀者提供
警方眼見事態一觸即發，啟動快打機制集結線上警力到場，陳男仍不斷叫囂，被點名的警員也回應「有意見可以去告」，又引來高男的同行女伴嗆聲「你們講話一定要這樣嗎？」現場氣氛劍拔弩張，所幸高男態度軟化，上警車後不斷出言勸退陳男，現場狀況才解除。圖／讀者提供

毒品 機制 人權

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