影／泰國旅客假觀光真運毒 航警查獲市價兩億元海洛因

關務署台北關與航空警察局安檢大隊，去年11月15日執行入境行李X光儀檢勤務時，發現數件自泰國運抵桃機的行李X光顯像有異，待3名泰國籍旅客提領行李後於海關檢查台予以攔查，果然在行李中查獲總重量共28.6公斤的第一級毒品海洛因，調查後又立即通報泰國警方，即時在泰國機場緝獲另名犯嫌，並起出9.6公斤海洛因，此次跨國合作共計破獲38公斤海洛因，市價逾新台幣兩億元。

航警局刑警大隊偵一隊隊長李維佳表示，航警局安檢大隊與台北關去年11月15日在桃園國際機場，破獲販毒集團利用外籍人士，從泰國以託運行李夾藏毒品方式來台，當場緝獲3名泰籍犯嫌並查扣第一級毒品海洛因28.6公斤。訊後，全案以違反毒品危害防制條例罪移送台灣桃園地方檢察署偵辦，並依法起訴。

李維佳指出，本次查獲之T嫌（31歲）、A嫌（27歲）、P嫌（23歲）3名犯嫌落網後，向警方坦承是接受免費旅遊行程機加酒等花費、以及5萬元泰銖為代價，假借來台觀光名義替運毒集團運毒來台，3人分別將藏有第一級毒品海洛因的布匹放置於行李箱內，運毒集團要求3人從搭機至通關，沿途都要即時回報，還提醒遠離緝毒犬；但這3名犯嫌才剛抵達台灣，就遭航警安檢、海關人員攔查破獲。

3名犯嫌落網後不但供出案情，還透露在泰國當地其實有一名遭泰國境管而無法登機的J嫌，專案小組為瓦解整個運毒集團，在請示檢察官獲准後，透過刑事局國際科將情資提供泰國警方，順利在泰國機場溯源緝獲攜帶裝有9.6公斤海洛因毒品行李箱的泰籍J嫌。

自疫情解封後，去年桃園機場已經破獲多起託運行李內夾藏毒品案，多數來自泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞等地，所幸即時查獲，截毒於關口。航警局呼籲，運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣三千萬元以下罰金，民眾切勿接觸毒品以身試法。

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