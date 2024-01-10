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男藏大樓建大麻工廠 罕見品種「國王果汁」飄花香掩飾

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名黃姓男子日前透過網路購買大麻毒品種子，再上網自學種植技術，成功讓大麻發芽，長期在隱密大樓中建立毒品工廠，警方經跟監蒐證，持搜索票到場破獲黃男，發現黃男種植的大麻毒品是罕見大麻新品種「國王果汁」，種植過程竟會產生「花香」，難以被人發現，全案依法起訴。

桃警少年隊去年青春專案期間接獲情資，疑似有人選定出租大樓的隱蔽性，在內製造第二級毒品大麻，立即與刑大、桃園、龜山及蘆竹警分局等，組成跨單位專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

經長期跟監蒐證，專案小組掌握大樓內確實有製造大麻毒品，日前持搜索票前往毒品工廠搜索，查獲一名33歲黃姓犯嫌、大麻種子8顆、大麻植株21株、水循環系統2組、定時器3組、照明燈3組、抽風機1組及研磨器1個等贓證物，全案依法移請偵辦。

檢方調查，黃男明知大麻是毒品危害防制條例列管的第二級毒品，依法不得栽種供製造毒品，但他先在去年1月使用通訊軟體Telegram，向某姓名年齡不詳人士購買大麻種子，再上網搜尋影片自學栽種技術，並自去年1月起在蘆竹區租屋處種大麻，成功使大麻發芽出苗，直到同年7月27日警方持搜索票到租屋處搜索，始悉上情，於去年12月提起公訴。

經刑事鑑識中心在現場鑑驗，查扣到罕見的大麻新品種「國王果汁」（King's Juice），有別於其他大麻植株在種植期間產生強烈臭味，容易遭鄰居檢舉，國王果汁大麻品種反而會產生「濃郁花香」作為掩飾，且成長周期穩定、大麻花產量驚人。

警方呼籲，毒品犯罪除了嚴重影響健康，更危害社會治安，寒假即將到來，青少年切勿好奇以身試法碰觸毒品，應特別留意生活周遭是否具有毒品隱憂，並積極向警方通報。年節將屆，各式毒品樣態新奇、種類眾多，少年易受不法誘惑，警方將持續積極緝毒、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，以維民眾安居生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

罕見的大麻新品種國王果汁（King's Juice），有別於其他大麻植株在種植期間產生強烈臭味，國王果汁大麻品種反而會產生「濃郁花香」作為掩飾，且成長周期穩定、大麻花產量驚人。圖／警方提供
罕見的大麻新品種國王果汁（King's Juice），有別於其他大麻植株在種植期間產生強烈臭味，國王果汁大麻品種反而會產生「濃郁花香」作為掩飾，且成長周期穩定、大麻花產量驚人。圖／警方提供
經刑事鑑識中心鑑驗，查扣到罕見的大麻新品種國王果汁（King's Juice），有別於其他大麻植株在種植期間產生強烈臭味，容易遭鄰居檢舉，國王果汁大麻品種反而會產生「濃郁花香」作為掩飾。圖／警方提供
經刑事鑑識中心鑑驗，查扣到罕見的大麻新品種國王果汁（King's Juice），有別於其他大麻植株在種植期間產生強烈臭味，容易遭鄰居檢舉，國王果汁大麻品種反而會產生「濃郁花香」作為掩飾。圖／警方提供
桃園一名黃姓男子日前透過網路購買大麻毒品種子，再上網自學種植技術，成功讓大麻發芽，長期在蘆竹區隱密大樓中建立毒品工廠。圖／警方提供
桃園一名黃姓男子日前透過網路購買大麻毒品種子，再上網自學種植技術，成功讓大麻發芽，長期在蘆竹區隱密大樓中建立毒品工廠。圖／警方提供
專案小組日前持搜索票前往毒品工廠搜索，查獲一名33歲黃姓犯嫌、8顆大麻種子、21株大麻植株、2組水循環系統、3組定時器、3組照明燈、1組抽風機及1個研磨器等贓證物。圖／警方提供
專案小組日前持搜索票前往毒品工廠搜索，查獲一名33歲黃姓犯嫌、8顆大麻種子、21株大麻植株、2組水循環系統、3組定時器、3組照明燈、1組抽風機及1個研磨器等贓證物。圖／警方提供

大麻 毒品 桃園

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