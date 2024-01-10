男子清晨駕車蛇行搖擺 警員盤查查獲毒品法辦

黃姓男子昨天凌晨1點多駕車行經台南市安南區北安路段，車子蛇行搖擺，被巡邏警員發現形跡可疑，上前示意停車受檢。警方在車上查獲二級毒品安非他命約總重達38.78公克、1包毒品咖啡包，警詢後依違

違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局安中派出所警員陳正威及吳尹誠，本月8日凌晨1點多巡邏時，於安南區北安路段發現一部白色轎車蛇行搖擺，且車身都是滿擦撞痕跡，示意駕駛停車受檢。

經了解，黃嫌（48歲）為毒品列管人口，警員持手電筒照射轎車右前座位下方，目視即發現開啟可疑煙盒，竟藏有二級毒品安非它命3包，總重達38.78公克。員警執行附帶搜索時，於駕駛座旁零錢廂查獲印有「烏龍派出所」圖騰毒咖啡1包。據悉，黃聲稱該毒咖啡包為購買大量毒品所贈送。

台南市警三分局表示，隨著選舉投票日進入倒數，淨化治安已成當前最重要工作，對於攸關社會風氣及影響民生安全甚鉅的「黑」、「槍」、「毒」、「賭」、「詐」等面向，將積極查察壓制不法。

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