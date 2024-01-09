土城槍擊案連開51槍震驚全國 弘仁會少年槍手起訴求重刑

新北市土城區巨新當鋪去年遭竹聯幫弘仁會，因與板橋華山幫有恩怨，竟教唆劉姓少年，持改造衝鋒槍當街連開51槍示威，震驚全國，主嫌綽號「鯨魚」的弘仁會中和組組長林京履、弘仁會弘生組長簡維佑等8人遭起訴。新北地檢署查出，當天負責開槍的劉姓少年槍手，不僅誤導檢警偵辦方向，還自恃未成年身分藐視刑責，將他依違反槍砲、組織條例罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。

這起黑幫惡鬥挑起的重大槍擊事件，形同對治安的嚴重挑戰，事後檢警全面清剿，除將弘仁會中和組長林京履及副組長陳建銘，弘仁會弘生組長簡維佑及副組長楊承翰等8 人全部起訴外，新北市警方更為此執行三波大掃黑，逮捕中和組、弘生組幫眾共30人，強力瓦解這兩個新生幫派組織。

檢警調查，弘仁會、華山幫去年3月間，因詐騙不法所得起嫌隙，同年月3月27日深夜，華山幫大哥董克輝得知小弟遭弘仁會中和組成員強留，於是帶槍前往中和組據點救人，亮槍上膛強勢救人。事後中和組副組長陳建銘懷疑據點先前遭空氣槍襲擊疑是華山幫所為，於指示4名少年在4月10日凌晨4時許，前往華山幫據點巨新當舖連開兩槍示威。

為此，董克輝決定先發制人，派人在林京履座車偷裝GPS追蹤器監控行蹤，並開出千萬高價買凶殺人。去年4月19日凌晨，董男林姓小弟載著一名吳姓少年前往台北市雙城街，一路逐林京履座車連開14槍至新北市板橋，林京履則未中彈。

事後林京履向弘仁會高層回報後，著手展開跨組報復行動，由弘仁會幹部吳榮展指示弘生組長簡維佑、副組長楊承翰與林京履合作，由中和會出資、弘生會執行的模式，最後由被起訴的劉姓少年持槍，在4月20日8時許的上午交通尖峰時段，當街公然持槍對巨新當舖大門掃射，林京履隨即潛逃前往馬來西亞，所幸透過馬國執法單位交由警方押解返台歸案。